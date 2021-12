Latina calcio, interrotto il digiuno in trasferta: un punto a Monopoli

Il Latina calcio ha interrotto il digiuno in trasferta, conquistando un punto (0 a 0) a Monopoli nella penultima giornata del campionato di serie C di calcio. I nerazzurri finora avevano ottenuto fuori casa un pareggio alla terza giornata, contro l'Avellino, poi avevano raccolto lontano dal "Francioni" solo sconfitte. La partita si è giocata su un terreno al limite della praticabilità e in condizioni climatiche difficili.

IL TABELLINO

Monopoli 1966 (3-5-2): Loria, Mercadante, Bizzotto, Riggio, Starita (34’ st D’Agostino), Piccinni (34’ st Bussaglia), Grandolfo, Guiebre, Tazzer (26’ st Novella), Vassallo, Langella. A disposizione: Guido, Basile, De Santis, Cascella, Cutrone, Romano, Nina, Cirottola, Viteritti. Allenatore: Colombo.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Giorgini, Amadio, Carletti (26’ st Andrade Siqueira), Barberini, Sane, Tessiore, Celli, Carissoni, Nicolao (26’ st De Santis), Ercolano. A disposizione: Ciammaruconi, Alonzi, Marcucci, Teraschi, Mascia Atiagli, D’Aloia, Rossi. Allenatore: Di Donato

Arbitro dell’incontro: Luca Cherchi di Carbonia.

Assistenti: Francesco Cortese di Palermo e Roberto Fraggetta di Catania.

Quarto Ufficiale: Guido Verrocchi di Sulmona.

Ammoniti: 16’ pt Carissoni (L), 23’ st Tazzer (M), 45’ st Vassallo (M)

Recuperi: 1’ pt; 4’ st.

Angoli: Monopoli 1966 0 Latina Calcio 1932 0.

Note: 956 spettatori totali di cui 29 ospiti. : Angoli 6 a 6