Latina Calcio, è Claudio Vecciarelli il nuovo club manager

A poche ore dalla sfida di campionato contro la Vis Artena si registra un gradito ritorno del Latina Calcio. Si tratta di Claudio Vecciarelli, nuovo club manager nerazzurro. Una figura importante all'interno dell'organigramma, garanzia di esperienza e professionalità.



Al fianco del tecnico Maurizi ci sarà invece Biagio De Domenico, classe 1993 con patentino Uefa B, con un passato nel Messina come assistente allenatore e come match analyst tra le fila della Reggina, del Castrovillari e della Vigor Lamezia.



Domani, intanto, è prevista la rifinitura dei pontini che contro la Vis Artena andranno a caccia del terzo risultato utile consecutivo, fondamentale per la rincorsa alla zona play off.



