Il Latina Calcio prende in gestione lo stadio di Cisterna di Latina

La società Latina Calcio 1932 annuncia che, a seguito di una procedura competitiva, si è aggiudicata la concessione della gestione del campo sportivo Domenico Bartolani nel comune di Cisterna di Latina.

«L’iniziativa del club nerazzurro - si legge in una nota - si colloca all’interno del progetto di sviluppo dello sport a livello provinciale, attraverso cui, tenendo conto delle comunità locali, vuole essere vicina ai bisogni della collettività ed in particolare dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani. Ciò al fine di favorire la socialità e la pratica dello sport, facendo leva su risorse e competenze locali. In tale quadro, lo specifico progetto del Latina Calcio nella vicina Cisterna, è quello di avviare, anche attraverso collaborazioni già in essere con associazioni locali, progetti che possano con il supporto dell'amministrazione comunale, soddisfare le esigenze della città e di tutti gli appassionati di calcio e delle ulteriori attività sportive che la società ha in animo di avviare».

«La realtà sportiva del Latina Calcio 1932 – ha spiegato il presidente Antonio Terracciano – rafforza la propria presenza sul territorio provinciale per far crescere le attività sportive tutte, assicurando il massimo impegno per il successo dello sport nei territori, fermo restando gli obiettivi e le ambizioni del Latina Calcio quale prima squadra del capoluogo e punto di riferimento dell'intera provincia. La passione per lo sport, condivisa con le realtà vicine a Latina come quella di Cisterna si inserisce in un programma più ampio di crescita del calcio ed in particolare dei giovani della nostra provincia».