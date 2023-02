Latina calcio, il nuovo allenatore della Primavera è Vittorio Ciriello, esonerato Liberati

Nuovo allenatore per la Primavera del Latina Calcio, è Vittorio Ciriello, che sostituisce... Nella prima mattinata l'annuncio della società di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Manolo Liberati. “La società di Piazzale Serratore ringrazia il tecnico per l'impegno e il lavoro svolto, augurandogli le migliori soddisfazioni per la sua carriera” il laconico comunicato del Latina Calcio 1932. Tre ore dopo l'annuncio del nuovo allenatore sui social: si tratta di Vittorio Ciriello, classe 1983, che da oggi guiderà i giovani nerazzurri nel campionato Primavera 3.





Il tecnico, nato a Latina, è cresciuto nella Polisportiva Nuovo Latina. “Notevole - scrive il Latina Calcio 1932 - la sua carriera nel calcio giocato, dove, nei campionati dilettanti, ottiene ottimi risultati in termini di vittorie in campionato e a livello personale nel ruolo di portiere. Da allenatore, ha avuto esperienze nel settore giovanile della Cisco Roma e della S.S. Lazio, prima di approdare nella squadra della sua città. Con il Latina ha vinto un campionato con i Giovanissimi Regionali, per poi allenare la Juniores Nazionale fino alla stagione 2018/2019.Il Latina Calcio 1932 è felice di ridare il benvenuto a Vittorio Ciriello e augura al tecnico un buon lavoro per il resto dell’annata sportiva”.