Latina Calcio 1932, ufficiale il ritorno in panchina di Raffaele Scudieri

LATINA - Raffaele Scudieri torna sulla panchina del Latina. L'incontro andato in scena questa mattina tra la società e il tecnico ha avuto esito positivo e già nel pomeriggio il mister dirigerà l'allenamento in vista del prossimo impegno di campionato con il Muravera. Messi alle spalle i problemi che avevano portato all'esonero lo scorso 17 marzo, da qui alla fine del campionato si penserà a fare il meglio possibile per il bene del Latina Calcio 1932, che ha bisogno di ritrovare presto serenità e punti preziosi nella rincorsa al secondo posto della classifica. Prosegue il silenzio stampa, come comunicato dal club, per consentire ai nerazzurri di mantenere alta la concentrazione.

