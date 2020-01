Latina Calcio 1932 sconfitto in casa dall'Ostiamare: la sfida finisce 1-2

Amaro inizio anno per il Latina Calcio 1932. I nerazzurri oggi pomeriggio sono stati sconfitti in casa dall'Ostiamare per 2-1. Non è bastata la rete di Cunzi, gli ospiti hanno portato via i tre punti con i gol di Mastropietro e De Sousa. I pontini restano al sesto posto in classifica del girone G della serie D con 26 punti, ma si allontanano dalla zona play off ora a cinque lunghesse, anche se il Latina deve recuperare il derbu contro l'Aprilia rinviato a dicembre per il maltempo e in programma mercoledì. © RIPRODUZIONE RISERVATA