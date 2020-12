Latina Calcio 1932, due casi di positività al Covid-19. I calciatori sono asintomatici

A poche ore dalla grande sfida con il Savoia, il Latina Calcio 1932 ha annunciato la positività al Covid-19 di due giocatori. Il responso è arrivato in mattinata dopo i controlli effettuati nella giornata di ieri al gruppo squadra da parte della Federlab, la società incaricata dalla LND di eseguire i tamponi per effetto del nuovo protocollo in vigore da questa settimana. Il risultato di sospetta positività era già noto nelle tarda mattinata di ieri, ma dopo il test antigenico svolto a tutto il team i due sospetti positivi sono stati sottoposti al tampone molecolare per una conferma del dato emerso. Stamattina il responso definitivo, con i due calciatori che comunque non manifestano sintonomi.

Per loro è scattata immediatamente la quarantena, mentre il restante gruppo sarà a disposizione di mister Scudieri per la partita odierna con i campani che potrà essere seguita (a pagamento) sul profilo ufficiale Facebook del club. Non sono state rese note le generalità dei giocatori per ragioni di privacy, trattandosi di dato sanitario su cui vige il massimo rigore di legge.

