Latina, giallo in via Sabaudia: trovato il cadavere di un uomo in auto

E' stato trovato pochi minuti fa il cadavere di un uomo in un'automobile in via Sabaudia a Latina. La vettura, una Fiat 500 si trova parcheggiata nel cortile di un condominio, all'interno un uomo senza vita di 47 anni. A dare l'allarme stamattina alcuni condomini che hanno chiamato i soccorsi, è intervenuta l'ambulanza del 118 quindi i carabinieri.

Il personale sanitario non ha potuto fare nulla se non constatare il decesso. Non si esclude alcuna ipotesi, la morte naturale, l'ipotesi del suicidio ma neppure che l'uomo sia morto in seguito ad un'aggressione. Ci sono infatti alcuni elementi che destano sospetto: l'auto all'interno è stata trovata a soqquadro e sul viso dell'uomo ci sono piccole tracce di sangue.