Buoni spesa per l'emergenza Covid, da oggi la presentazione delle domande

Si possono presentare a partire dalle 12 di oggi - 28 dicembre - al Comune di Latina le nuove domande per i buoni spesa Covid. La misura straordinaria di sostegno, analoga a quella del periodo di lockdown, prende le mosse dai decreti legge del Governo e dalle delibere di giunta regionale, e vede al centro l'erogazione di interventi di sostegno economico attraverso buoni spesa per l'acquisto di beni alimentari, di prima necessità e di farmaci, per famiglie in situazione di difficoltà derivanti dall'emergenza coronavirus. Le domande potranno essere presentata fino alle 14 di sabato 9 gennaio, esclusivamente a questo link

APPROFONDIMENTI LATINA Coronavirus, quasi cinquemila famiglie in difficoltà. Il 70%...

L'avviso, pubblicato la vigilia di Natale sul sito del Comune, è rivolto a quanti nel mese di novembre 2020 abbiano avuto una riduzione o interruzione dell'attività lavorativa, sia dipendente che autonoma, e siano quindi disoccupato o inoccupati. In particolare, bisogna avere avuto redditi inferiori a 700 euro per nuclei di un solo componente; inferiori a mille euro per due componenti; inferiori a 1.300 per famiglie da 3 a 4 componenti; inferiori a 1.600 euro per 5 o più componenti; e disponibilità bancarie o postali non superiori a duemila euro per famiglie da un componente; 2.500 euro per due componenti; 4mila euro da 3 a 4 componenti; 6mila euro da 5 o più componenti. Anche l'entità del buono spesa cambia a seconda dei componenti del nucleo familiare: 140 euro per un componente: 240 euro per due componenti; 340 euro per 3 componenti; 400 euro per 4 o più componenti. Il buono spesa per l'acquisto dei farmaci avrà invece valore unitario di 100 euro. Come già avvenuto, gli importi corrispondenti ai buoni spesa saranno caricati sulla tessera sanitaria dei beneficiari. L'elenco degli esercizi commerciali accreditati, presso i quali i buoni saranno spendibili entro e non oltre il 31 marzo, è pubblicato e aggiornato sul sito del Comune. Il plafond totale a disposizione per i buoni spesa è di un totale di 1,2 milioni di euro, di cui oltre 700mila euro arrivano dal Governo nazionale, e più di 400mila euro dalla Regione Lazio. Come ha chiarito in commissione alcune settimane fa l'assessore al Welfare, Patrizia Ciccarelli, saranno effettuate verifiche e controlli sugli effettivi stati di necessità dei richiedenti. Oltre 4mila furono le domande giunte nella fase precedente, svolta in primavera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA