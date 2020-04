Latina, brutale pestaggio nella zona pub: misure cautelari per due ragazzi

Un arresto e un obbligo di dimora sono scattate a carico di un 20enne e di un ragazzo di 17 anni di Latina. Le indagini della polizia è nata da una denuncia che risale all'agosto del 2019, presentata da un 27enne vittima di un brutale pestaggio avvenuto nella zona pub del capoluogo il 24 luglio di un anno fa.

Latina verso la riapertura, ristoranti, pub e stabilimenti studiano le soluzioni: «Non sarà facile»

L'azione violenta, scaturita da una innocente battuta rivolta dalla vittima a una ragazza, ha avuto come conseguenza il ricovero in ospedale, dove il 27enne era stato sottoposto a un intervento chirurgico a causa delle gravi lesioni riportate, una frattura della parete laterale dell'orbita e della parte anteriore e laterale del seno mascellare. La prognosi del giovane era stata di 47 giorni.

Nel corso delle indagini (dopo la denuncia formalizzata il 2 agosto 2019) condotte dagli agenti della Squadra Mobile di Latina, guidata dal dirigente Giuseppe Pontecorvo, e coordinate dai pm della Procura di Latina Daria Monsurrò e Maria Perna è emerso inoltre come il minorenne che aveva preso parte al pestaggio avesse minacciato di stupro una ragazza amica della vittima.

Orecchio staccato con un morso: rissa fra minorenni a Latina

L’analisi delle telecamere di videosorveglianza e l’audizione di altri testimoni permettevano da subito di accertare la ricostruzione della vittima. In particolare, le telecamere avevano infatti immortalato la scena del pestaggio: il ragazzo era stato colpito con calci e pugni anche quando era ormai a terra privo di sensi. La particolare violanza contro la vittima ha portato il gip del tribunale di Latina e il gip del tribunale dei minori di Roma ad adottare le misure cautelari. Il 20enne - B.A. le sue iniziali - è stato condotto in carcere, mentre per il minorenne è stato disposto l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione.



Ultimo aggiornamento: 10:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA