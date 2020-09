Latina, braccianti di nuovo in piazza: «Basta morti e sfruttamento»

Manifestazione in piazza questa della Libertà questa mattina per tornare a denunciare caporalato e i troppi morti sul lavoro nelle aziende agricole. La protesta è stata organizzata dal Cigil, Cisil e Uil e vi hanno partecipazto anche i responsabili nazionali di categoria.



Una delegazione sindacale è stata ricevuta dal Prefetto Maurizio Falco al quale è stato consegnato un documento con alcune richiesta specifiche. Falco si è impegnato a rilanciare l’azione della task force soprattutto per quanto riguarda le ispezioni all’interno delle aziende. «Serve maggiore repressione – ha sottolineato il sociologo Eurispes Marco Omizzolo – ma anche più formazione all’interno delle aziende». © RIPRODUZIONE RISERVATA