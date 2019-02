Latina, botte e minacce alla nonna novantenne: arrestato un 28enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Picchiava selvaggiamente la nonna novantenne per avere i soldi e poter comprare droga e alcol. E' finito in carcere un ragazzo di 28 anni di Latina, arrestato per maltrattamenti in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Latina su richiesta della Procura.A lanciare l'allarme era stato il figlio della donna, che preoccupato dalle urla provenienti dall'appartamento dell'anziana si è precipitato in casa e ha sorpreso il nipote mentre colpiva con violenza la donna spingendola sul divano.Dalle informazioni acquisite in ambito familiare è emerso uno scenario di violenze costanti e ripetute da parte del nipote che si protraevano da circa due anni. I motivi scatenanti sarebbero riconducibili alle continue richieste di denaro per l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Di fronte al rifiuto dell'anziana, il nipote la minacciava e la insultava arrivando spesso anche a picchiarla. La stessa vittima ha riferito, nel corso della denuncia, che le percosse si protraevano da diverso tempo e che a causa dei continui soprusi era costretta a vivere in uno stato di soggezione e di paura.