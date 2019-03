Latina, bomba nell'auto di un commerciante: indagini della squadra mobile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Indaga la squadra mobile sull’attentato avvenuto giovedì, nel cuore della notte, in via Liguria, a Latina. Un ordigno ha fatto esplodere una Lancia Y che era parcheggiata in via Liguria e che è di proprietà di un uomo di 45 anni che gestisce una rivendita di fiori al cimitero. Sul caso sono immediatamente scattati gli accertamenti degli investigatori che non tralasciano nessuna pista per ricostruire il movente dell’intimidazione. Si indaga in particolare sui rapporti e le frequentazioni dell’uomo, ma anche sulla sua attività economica. Non è ancora chiaro al momento la tipologia di materiale utilizzato per provocare l'esplosione. L'auto è stata sottoposta a sequestro e affidata agli esperti di Roma che dovranno analizzare l'abitacolo per individuare tracce. In queste ore si stanno inoltre cercando possibili impianti di videosorveglianza nella zona della lottizzazione Cucchiarelli dove è avvenuto il fatto.