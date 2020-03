Tragedia questa mattina a Latina, un bambino di tre anni è morto durante il trasporto all'ospedale. La famiglia ha chiamato l'ambulanza perché il piccolo stava male, è partita la corsa disperata dall'abitazione, che si trova in un borgo del Capoluogo, diretta al Santa Maria Goretti, ma non c'è stato nulla da fare per bimbo, è arrivato senza vita al pronto soccorso. Da accertare le cause di questa terribile tragedia, sono stati comunque disposti gli accertamenti per verificare la presenza del virus Covid 19.



Al momento non si hanno ulteriori particolari sulla vicenda. Ultimo aggiornamento: 14:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA