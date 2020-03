Tragedia questa mattina a Latina, un bambino di tre anni è morto durante il trasporto all'ospedale. La famiglia ha chiamato l'ambulanza perché il piccolo stava male, è partita la corsa disperata dall'abitazione, che si trova in un borgo del Capoluogo, diretta al Santa Maria Goretti, ma non c'è stato nulla da fare per bimbo, è arrivato senza vita al pronto soccorso. Da accertare le cause di questa terribile tragedia. Ultimo aggiornamento: 11:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA