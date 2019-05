Latina, bimbi a scuola senza vaccino. Preside denunciato

Un dirigente scolastico di Latina è stato deferito all'autorità giudiziaria dai carabinieri del Nas di Latina. Durante i controlli effettuati sulle certificazioni presentate per l'obbligo vaccinale, i militari hanno scoperto che diversi bambini di un istituto comprensivo del capoluogo pontino non erano vaccinati, quindi non in regola con le prescrizioni di legge, ma ugualmente ammessi alla frequenza scolastica. © RIPRODUZIONE RISERVATA