Una Benacquista rimaneggiata perde a Mantova (93-86) l'ultimo match della stagione

Senza Ambrosin e Passera a referto e con Henderson presente, ma non utilizzato perché alle prese con un leggero infortunio rimediato nella rifinitura della mattina e in più priva del coach Franco Gramenzi, la Benacqusita Latina cede alle maggiori motivazbioni di Mantova perdendo l'ultima gara della stagione. Match in equilibrio fino all'intervallo lungo, poi i lombardi allungano e non si fanno più recuperare. Per Mantova il successo vale il settimo posto nel girone Verde, evitado così una lunga e dispendiosa trasfertta a Scafati nel primo turno play-off, trovando invece una gita fuori porta sul parquet di Verona, seconda nel girone Rosso. La Benacquista per il settimo anno sugli otto trascorsi in A2 trova la salvezza, ma non i play-off. Latina chiude al nono posto e da domani va in vacanza.

Staff Mantova - Benacquista Assicurazioni Latina 93-86 (pt 32-22, st 50-48, tt 74-65)

Staff Mantova: Giddy Potts 18 (3/6 da due, 4/8 da tre), Vojislav Stojanovic 18 (8/10, 0/5), Marco Laganà 17 (4/9, 1/4), Antonio Iannuzzi 13 (6/10, 0/0), Gabriele Spizzichini 12 (3/3, 2/3), Riccardo Cortese 7 (2/2, 1/5), Lorenzo Maspero 6 (0/0, 2/3), Matteo Ferrara 2 (1/3, 0/0), Beniamino Basso 0 (0/0, 0/0), Moustapha Lo 0 (0/0, 0/0). All. Valli

Benacquista Latina: Giovanni Veronesi 30 (1/2, 6/13), Todor Radonjic 20 (5/7, 3/6), Darryl joshua Jackson 14 (4/7, 2/6), Giordano Durante 13 (3/6, 2/5), Abdel Fall 7 (2/5, 0/0), Davide Bozzetto 2 (1/4, 0/1), Alessandro Bagni 0 (0/0, 0/0), Emanuele Donati 0 (0/0, 0/0), Gianluca Li Noce 0 (0/0, 0/0), Terry Henderson 0 (0/0, 0/0). All. Di Manno

Note - Tiri liberi: Mn 9/15, Lt 15/19; da due: Mn 27/43, Lt ; da tre: Mn 10/28, Lt 16/31, 13/31. Rimbalzi: Mn 36 (Laganà 10) Lt 37 (Radonjic 12). Assist: Mn 20 (Potts 5) Lt 15 (Giordano Durante 7)