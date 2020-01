Il Latina Calcio 1932 batte due a zero il Cassino Calcio 1924 con le reti di Cunzi e Galasso e aggancia la zona play off raggiungendo in classifica al sesto posto il Trastevere - fermato in casa dal Budoni (3-3) - a 33 punti. Male invece il Racing Aprilia sconfitto per 3-0 in casa della Vis Artena.

