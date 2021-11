Bari troppo forte, Latina lotta ma i pugliesi vincono per 3 a 1

Il Latina Calcio 1932 lotta ma alla fine viene superato a Bari per 3-1. I pugliesi sono passati in vantaggio alla mezz'ora, ma a inizio ripresa i nerazzutti hanno agguantato il pareggio con Di Livio al 4', ma la parità è durata appena 6 minuti perché Paponi ha riportato avanti i baincorossi. La partita è rimasta aperta fino alla fine, poi al 44' della ripresa Marras ha chiuso i giochi. Il Bari ha vinto 3-1 ed è salito a 36 punti in classifica aumentando il vantaggio sul Palermo che giocherà contro il Picerno.

Il tabellino

SSC Bari 3 – 1 Latina Calcio 1932

SSC Bari (4-3-1-2): Frattali, Maita, Celiento, Antenucci (45’ st Belli), Botta, D’Errico (35’ st Bianco), Mazzotta (35’ st Ricci), Pucino, Terranova, Scavone (25’ st Mallamo), Paponi (25’ st Marras). A disposizione: Polverino, Gigliotti, Simeri, Cheddira, Citro, Lollo, Di Gennaro. Allenatore: Mignani.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Giorgini, Amadio, Di Livio (40’ st Rosseti), Carletti, Sane (9’ st Andrade Siqueira), Tessiore (29’ st Barberini), Carissoni, Esposito, Nicolao (9’ st De Santis), Ercolano (40’ st Teraschi). A disposizione: Ciammaruconi, Alonzi, Marcucci, Celli, Atiagli, D’Aloia, Rossi. Allenatore: Di Donato

Arbitro: Adalberto Fiero di Pistoia.

Assistenti: Pietro Pascali di Bologna e Davide Stringini di Avezzano.

Quarto Ufficiale: Gianluca Grasso di Torre Ariano Irpino

Marcatori: 32’ pt Antenucci (B), 4’ st Di Livio, 10’ st Paponi (B), 44’ st Marras (B)

Note. Ammoniti: 30’ pt Maita (B), 5’st Ercolano (L), 14’ st Esposito (L), 16 st Giorgini (L), 20’ st Scavone (B), 38’ st Di Livio (L).

Recuperi: 0’ pt; 5’ st.

Angoli: SSC Bari 6 Latina Calcio 1932 2.

Spettatori: 6.762 ( 2044 mini abbonamenti, 76 tifosi ospiti)