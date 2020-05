«Viviamo questo momento come una rinascita; a Latina c'è tanta voglia di socializzare». Così Cristina Perrelli dello storico Bar Mimì, in via Eugenio di Savoia. L'attività commerciale, tradizionalmente chiusa il lunedì, ieri si è fatta trovare pronta all'appuntamento del 18 maggio per la ripartenza della fase 2 bis con il servizio ai tavoli distanziati. «Avendo rinunciato, due settimane fa, alla riapertura per il solo asporto e il delivery, non potevamo attendere ancora spiega Perrelli -. Abbiamo aperto nel segno della positività, siamo fiduciosi, e le ragazze (le dipendenti, ndr) sono molto contente e sorridenti. I clienti stanno tornando, anche se entrano un po' titubanti, ma alla fine al caffè non rinunciano. Le distanze ci sono, sia all'interno che all'esterno, usiamo i dispositivi e sanificanti. Oggi qualcuno si è fermato anche per il pranzo. Sono molto soddisfatta di questa prima giornata. Sarà un nuovo inizio, sono molto fiduciosa. Speriamo che il centro storico di Latina torni ad essere il cuore della città». Al Caffè degli Artisti, poco distante, in via Diaz, è consentito l'ingresso a tre persone per volta: «Ma abbiamo lasciato anche il banco all'ingresso, installato per l'asporto, perché è stato molto apprezzato e molti clienti preferiscono il bicchierino usa e getta afferma il titolare Roberto Renzin -. Da oggi (ieri per chi legge) sarà molto più comodo effettuare le consumazioni, perché ci si può appoggiare ai tavolini distanziati all'esterno o chiedere di essere serviti direttamente sotto il gazebo. Come sta andando? Benino. La gente è poco informata e chiede di continuo se si può fermare. Stiamo cercando di capire in che modo sanificare l'aria condizionata». Questione, quest'ultima comune a tutti i bar. Fiduciosi anche al Caffè Valery di via Carducci. Aperto il 4 maggio scorso con il solo asporto, il bar ieri ha riattivato il servizio ai tavoli, con le distanze anti-Covid. Leonardo Bonomi, figlio del titolare, sottolinea che con la riapertura contestuale dei negozi e parrucchieri in zona c'è stata molta più gente che nei giorni scorsi: «Due metri la distanza tra un tavolo e l'altro all'interno del locale e un metro all'esterno spiega -. Rispetto ai giorni dell'asporto è andata meglio».

Rita Cammarone

