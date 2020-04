Giorgio Vernuccio

Haccp

Ultimo aggiornamento: 10:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In attesa della decisione del Governo su quando ristoranti e bar potranno riaprire, molti si sono organizzati per consegnare a domicilio.I bar non riescono a consegnare le colazioni per una questione di freschezza dei prodotti: «Impossibile portare a casa delle persone un cappuccino caldo spiegadel bar gelateria Giola's a Latina Scalo ecco perché abbiamo deciso di consegnare solo prodotti della gelateria artigianale e torte».Ma come funziona il lavoro? «Produciamo il gelato nel laboratorio la mattina e il pomeriggio lo consegniamo a domicilio. Sia in un caso che nell'altro abbiamo adottato tutti i dispositivi di sicurezza quindi guanti mascherine e camici per la lavorazione e sostanzialmente lo stesso per la consegna a casa dei clienti».In questo caso si incontra qualche difficoltà in più. «Abbiamo dovuto aggiungere sul Manuale Autocontrollola modifica con tutte le linee guida da rispettare nella produzione, confezionamento, trasporto e consegna con la specifica delle procedure. Inoltre tutte le schede tecniche delle vaschette, dei contenitori utilizzati per il trasporto, dei prodotti di igienizzazione e i dispositivi di sicurezza di igiene individuali (camici monouso, guanti e mascherine). Senza contare l'autocertificazione che va compilata ogni volta che si cambia cliente di consegna.Seguire queste indicazioni è necessario sia per la sicurezza nostra e dei clienti, ma anche per evitare multe. Ce la stiamo mettendo tutta perché le spese di un'attività così sono tante e sarebbe impossibile onorarle senza lavorare» conclude Giorgio.