Latina "Bandiera blu" anche per il 2019: è il sesto anno consecutivo

«Latina si conferma Bandiera Blu anche nel 2019». Lo ha annunciato poco fa il Comune di Latina. Il riconoscimento che certifica la qualità di spiagge e acque di balneazione è assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) per il sesto anno consecutivo. «Sarà ritirato dal Comune in occasione della conferenza di presentazione delle Bandiere Blu 2019 che si svolgerà a Roma il prossimo 3 maggio nella Sala Convegni del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche» spiegano da piazza del Popolo.«Per il capoluogo pontino si tratta di una conferma che premia gli sforzi profusi dall’Amministrazione sul fronte della qualità ambientale e dei servizi offerti alla cittadinanza e ai turisti - si legge in una nota - Negli ultimi due anni molto è stato fatto per la qualità delle acque di balneazione (sono stati realizzati tre impianti di fitodepurazione ed è stata ultimata la progettazione del potenziamento del depuratore di Foce Verde), per la sicurezza dei bagnanti e per l’implementazione dei servizi in spiaggia. In seguito alla sottoscrizione di un apposito Protocollo d’Intesa, la Regione Lazio ha stanziato un cospicuo finanziamento (oltre 6,5 milioni di euro) per il ripascimento dei tratti di costa in erosione ricadenti nel Comune di Latina, per la difesa del litorale e per il ripopolamento ittico. Inoltre, sono stati riattivati i chioschi per i servizi alla balneazione su tutto il lato di costa ricadente nel Parco Nazionale del Circeo (lato Capoportiere – Rio Martino) e numerosi interventi sono tuttora in corso per quanto riguarda le passerelle d’accesso (con particolare attenzione alle persone disabili) e le gestione del traffico veicolare. Tutti sforzi che sono stati riconosciuti e premiati dalla FEE».E' stato evidentemente superato l'ostacolo del basso livello di raccolta differenziata del capoluogo pontino - che ancora non arriva al 30% - e che era uno dei punti deboli della candidatura di Latina.«Siamo orgogliosi di avere confermato la Bandiera Blu anche per il 2019 - commenta l’Assessore all’Ambiente Roberto Lessio -. Continueremo a lavorare duramente su tutti i fronti legati alla sostenibilità ambientale e alla qualità dei servizi offerti all’utenza. Il mare è una risorsa fondamentale e uno degli obiettivi dell’Amministrazione è farlo diventare un vero e proprio fiore all’occhiello di questo territorio».