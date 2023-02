Latina, bambini accusano irritazione agli occhi a scuola: accertamenti della Asl

Allarme questa mattina nella scuola Vito Fabiano di Borgo Santa Maria, dove alcuni bambini hanno improvvisamente manifestato sintomi allergici, in particolare bruciore agli occhi, mentre erano a lezione. Nell'istituto sono intervenuti le ambulanze del 118 e gli agenti di polizia per ricostruire quanto accaduto, allertando anche il servizio competente della Asl che ha inviato il personale sul posto. Dalle prime informazioni sembra che però nessun bambino sia stato trasportato in ospedale. La Asl sta tuttora acquisendo dalla scuola tutte le informazioni per effettuare le necessarie verifiche.