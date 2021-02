Azzurro donna, nominata la coordinatrice per il capoluogo

L'avvocato Daniela Guglielmi è la nuova coordinatrice di "Azzurro donna" per la città di Latina. «Un incarico che mi fa onore - dice - ringrazio i vertici del partito e in particolare il senatore Claudio Fazzone per avermi conferito questo incarico. Abbiamo molteplici sfide da affrontare per cercare di ottenere risultati più soddisfacenti per i nostri cittadini».

Il movimento che fa riferimento a Forza Italia si sta organizzando in provincia dopo la nomina come coordinatrice per il territorio pontino di Anna Zannella. Il movimento a livello nazionale è curato da Catia Polidori e nel Lazio da Emanuela Mari.

