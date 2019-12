Latina, auto di lusso e trattori rubati e smembrati per essere rivenduti in Romania: tre arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cannibalizzavano le auto di valore e rubavano trattori agricoli per poi spedire tutto in Romania. La polizia stradale di Aprilia ha smantellato un sodalizio criminale formato da tre cittadini romeni, finiti tutti in arresto. L'ultimo appostamento è avvenuto martedì scorso sulla Pontina, a Le Ferriere: due uomini, di origini romene, sono stati sorpresi fermi in un'area di sosta a bordo di due camion in attesa di una terza persona con cui poi è avvenuto lo scambio di 20 mila euro per l'acquisto di mezzi smontati e già pronti per l'espatrio.Dopo l'appostamento è nato un inseguimento che ha portato la polizia stradale in periferia, tra Aprilia e Latina. L'ispezione presso i due capannoni vetusti e abbandonati a Le Ferriere è stata fondamentale per le indagini: gli agenti diretti dal comandante Massimiliano Corradini hanno recuperato numerose parti di autovetture, già imballate e pronte per essere esportate. In un terzo capannone adiacente ai primi due, sono stati invece recuperati i due trattori agricoli, ben occultati da rotoli di balloni di fieno, che erano stati rubati a Pontinia e il cui valore complessivo è di 180 mila euro.Grazie al rinvenimento delle targhe e dei documenti di almeno dieci veicoli, è stato possibile accertarne la provenienza illecita: i due trattori, che erano stati rubati il 20 novembre all'interno di una azienda agricola di Pontinia, sono stati restituiti al proprietario. I tre romeni, sorpresi in flagranza di reato, sono stati tratti in arresto e trasferiti presso il carcere di Latina, a disposizione della magistratura.