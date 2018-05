Latina, auto si ribalta in via Bruxelles: ferita una coppia di anziani

Incidente questa mattina a Latina, all'altezza della rotonda del campo sportivo di Santa Rita, lungo via Bruxelles. Una Micra si è ribaltata per cause ancora da accertare. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto una squadra di vigili del fuoco che ha estratto i due feriti dall'abitacolo. Si tratta di due anziani coniugi, di 80 anni. Ad avere la peggio la donna, che ha riportato un trauma toracico. Entrambi sono stati soccorsi da un'ambulanza e ricoverati all'ospedale Santa Maria Goretti.

Domenica 20 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:31



