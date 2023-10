Auto si ribalta alla rotonda del Piccarello: un ferito in ospedale

Una Matiz Chevrolet con a bordo due persone si è ribaltata questa mattina alla rotonda del Piccarello, alle porte della città di Latina.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto per i rilievi, la Matiz procedeva su via Don Torello dal centro città verso la periferia, quando poco prima della rotatoria ha colpito una Peugeot 208 che arrivava dalla direzione opposta e stava effettuando la curva a sinistra per entrare in un accesso al lato della carreggiata.

A causa dell'impatto la Matiz è finita sottosopra qualche metro più avanti, rendendo necessario l'intervento di un'ambulanza che ha trasportato un uomo poco più che cinquantenne in ospedale, fortunatamente in condizioni non gravi.

Illesa, invece, l'altra persona alla guida, al pari della donna che si trovava sulla Peugeot in compagnia del figlio.