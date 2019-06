Latina, paura per un equipaggio del Pronto intervento sociale: auto presa a sprangate

Paura per un equipaggio del Pis, il Pronto Intervento Sociale di Latina, che ieri pomeriggio ha dovuto affrontare una situazione delicata e pericolosa. Una persona, in evidente stato di agitazione, si è scagliata contro l’auto degli operatori prendendola a sprangate e mandando in frantumi tutti i vetri. Gli operatori, nonostante tutto, hanno sostituito l'auto e continuato ad operare. Solidarietà e gratitudine è stata espressa loro, a nome dell'amministrazione comunale, dal sindaco Damiano Coletta. © RIPRODUZIONE RISERVATA