Auto pirata investe due persone a Borgo Le Ferriere: un morto e un ferito

Tragico bilancio dello schianto avvenuto questo pomeriggio alle 17 non lontano da Borgo Le Ferriere, nelle campagne tra Cisterna e Aprilia. Un'auto ha investito due persone lungo Nettunense: una è morta, l'altra è rimasta ferita gravemente. Si tratta di due braccianti. L'auto è fuggita e polizia stradale, volanti della questura e carabinieri la stanno cercando.

Sul luogo dell'incidente accanto alle vittime è stata trovata una sola bicicletta. Al momento non è chiaro se le due persone travolte procedessero sulla stessa bici, oppure se uno dei due fosse in bici e l'altro a piedi, ma gli agenti non escludono neppure che l'auto possa essere fuggita trascinando via una seconda bicicletta. I due braccianti avevano concuso una giornata di lavoro nei campi e stavano rientrando presso il proprio domicilio. Sul posto dopo l'allarme sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e i sanitari del 118.

Ultimo aggiornamento: 19:09

