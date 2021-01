Latina, auto distrutta dalle fiamme nella notte in via Giordano, indagini sulle cause del rogo

Auto letteralmente divorata dalla fiamme questa mattina poco prima delle 5 a Latina. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Giordano non appena al centralino del 115 è arrivata la richiesta di intervento.

Sul posto la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Latina ha constatato la presenza di una vettura, parcheggiata a bordo strada, completamente avvolta dalle fiamme. Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento utilile per evitare che l'incendio si propagasse, ma per l'auto ormai non restava molto da fare: completamente distrutta dal fuoco.

Successivamente, in collaborazione la Polizia di Stato, il personale dei vigili del fuoco ha avviato gli accertamenti per risalire alle cause del rogo che, al momento - fanno sapere - non si sono potute accertare.

