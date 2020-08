Un atto vandalico in piena regola quello avvenuto, presumibilmente nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, nella scuola dell'infanzia Alberto Manzi in Viale XVIII Dicembre a Latina. A fare la triste scoperta, nella mattinata di ieri , è stata la ditta incaricata al servizio di sanificazione dell'istituto che ha subito contattato l'amministrazione comunale, a cui è seguito l'immediato intervento della Polizia scientifica che ha effettuato i rilievi. I danni sono ingenti.

Muri imbrattati con scritte e scarabocchi, abbandonati sul pavimento colori fatti a pezzi, colla vinilica, fogli, raccoglitori, cartelline e altro materiale scolastico. Non solo, lanciati qua e là, senza nessun rispetto, anche tutti quegli oggetti così preziosi nella quotidianità dei piccoli alunni, come pentoline e piattini, bambole e costruzioni. Beh, cos'altro si può trovare in una scuola materna? Alle luce di un imminente inizio di anno scolastico che si preannuncia tutt'altro che semplice a casa dell'emergenza Covid, costellato da incertezze, dubbi e anche paure, gesti di vandalismo come questo risultano – se possibile – ancora più gravi e inaccettabili.

«Esprimo tutta la mia indignazione per quanto successo. - ha dichiarato l'Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Latina, Gianmarco Proietti - Stiamo lavorando senza sosta per l'apertura del nuovo anno scolastico e permettere ai nostri bambini e ragazzi e all'intero personale scolastico di lavorare in piena sicurezza e serenità. Stiamo facendo tutti uno sforzo enorme per garantire nei giusti tempi e modalità il ritorno in classe e proprio per questo motivo, quello che è successo alla scuola Manzi, per me, non è solamente un atto vandalico, ma un vero e proprio attentato alla comunità, al vivere insieme».

