Latina, estate di nuovo insieme per i bimbi: Comune e asili al lavoro

L’assessore all’Istruzione del Comune di Latina, Gianmarco Proietti, sta studiando il modo per non lasciare le famiglie da sole in questa estate 2020 fortemente colpita dall’emergenza e per farlo ha coinvolto gli asili pubblici e privati convenzionati ai quali ha chiesto di individuare proposte per consentire ai bambini, per il momento nella fascia 0–3, di svolgere attività al di fuori del nucleo famigliare.«Per procedere dobbiamo ovviamente attendere il nuovo Dpcm e le linee guida della Regione e capire come organizzare il servizio tenendo tutti, bambini e insegnanti in sicurezza – spiega l’assessore – Una volta chiare queste indicazioni cercheremo di lavorare in sussidiarietà con i nidi convenzionati o di affidare direttamente il servizio alle maestra dei nidi comunali» che anche in emergenza hanno continuato da casa a inviare attività giornaliere per i più piccoli. «Già lo scorso anno abbiamo dato la possibilità alle famiglie di prolungare di un mese, fino al 31 luglio, la permanenza nei nidi comunali, e in quelli convenzionati, l’obiettivo è continuare su quella strada. Le proposte finora arrivate prevedono attività nei parchi o all’aperto, cose al momento non realizzabili, ma le linee guida di prossima uscita saranno certamente di aiuto per capire come muoversi in totale sicurezza».La commissione scuola si è riunita in videoconferenza qualche giorno fa e si è discusso proprio della possibilità di venire incontro alle famiglie cercando di coinvolgere gli asili: «Il Comune di Latina è stato uno dei primi a percorrere la strada della rimodulazione del servizio per i nido comunali e i privati in convenzione e per l’infanzia comunale, garantendo comunque un servizio ai bambini e alle famiglie e un’entrata ai privati e alla cooperativa secondo le opportunità del Dpcm di marzo». Quello che il Comune intende fare, nelle scuole comunali, quindi comprendendo anche gli Istituti comprensivi è «promuovere iniziative per la ricostruzione delle comunità scolastiche anche nei mesi estivi», spiega Proietti, coinvolgendo anche i dirigenti degli istituti comprensivi.«Incontreremo i Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione e lavoreremo con la Consulta perché le soluzioni siano elaborate insieme». Non resta dunque che attendere le linee guida per capire come sarà possibile realizzare le proposte individuate dagli asili e permettere ai bambini di non perdere quella socialità fondamentale per la crescita.