Latina, paura in via Londra: precipita la cabina dell'ascendore con una persona all'interno

Paura questa mattina in via Londra a Latina, in un palazzo è precipitata la cabina dell'ascensore con una persona all'interno. Per fortuna l'uomo non è ferito gravemente, ha accusato dolori, in particolare alla schiena, ma le conseguenze avrebbero potuto essere di gran lunga peggiori.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e per sicurezza la persona che si trovava nell'ascensore, è stata trasferita all'ospedale di Latina per effettuare gli accertamenti del caso. Sono in corso le verifiche sull'ascensore e la sua manutenzione per capire quali siano state le cause dell'incidente. Di certo l'uomo ha vissuto attimi di paura e il contraccolpo della caduta gli ha procurato forti dolori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA