Cinque arresti per immigrazione clandestina, coinvolto un pubblico ufficiale

Un pubblico ufficiale e i punti di riferimento della comunità indiana sul territorio. Erano loro, secondo l'indagine del personale della Questura, a favorire l'immigrazione clandestina in provincia di Latina.

Dalle prime ore della giornata è in corso un’operazione della Polizia di Stato, tesa all’esecuzione di cinque misure di custodia cautelare per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e corruzione. L'indagine, sviluppatasi nel corso del 2019, ha fatto luce su un collaudato sistema finalizzato ad assicurare l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di stranieri, in prevalenza di nazionalità indiana.

Sono in corso perquisizioni da parte di personale della Digos, con il supporto del locale Gabinetto di Polizia Scientifica e del Reparto Prevenzione Crimine Campania.

I particolari saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà alle 12 presso la sala stampa della Questura di Latina.

Vedi anche »Operazione contro il caporalato a Latina, plauso unanime dal mondo politico

© RIPRODUZIONE RISERVATA