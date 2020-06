Voleva chiarire con la ex, demolisce il cancello e la minaccia: arrestato

Voleva chiarire con la ex compagna e per farlo prima ha telefonato a lei e all'ex marito - dal quale la donna era tornata - poi si è recato presso la loro abitazione buttando giù con l'auto il cancello di ingresso. L'arrivo dei carabinieri della compagnia di Latina ha evitato il peggio, nel primo pomeriggio di oggi - 30 giugno - dato che i militari della stazione di Borgo Sabotino hanno arrestato in flagranza di reaato l'uomo. Si tratta di un trentenne di origine romena, in Italia da tempo.

E' accusato di possesso ingiustificato di arma bianca, danneggiamento, violenza privata, minaccia, molestie e disturbo alle persone, violazione di domicilio. Durante la perquisizione della sua auto, fra l'altro, i carabinieri hanno trovato una mazza da baseball.

L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, previsto per la mattinata di domani

