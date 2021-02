Operazione dei carabinieri ad Aprilia, 3 arresti e 8 chilogrammi di droga sequestrati

Tre arresti e otto chilogrammi di droga sequestrati dai carabinieri ad Aprilia. I militari del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale, nel corso di specifici servizi di contrasto alla detenzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un uomo di 44 anni e due ragazzi di 26 e 25 anni. Nel corso di una perquisizione domiciliare, infatti, sono stati trovati in possesso di 8 chilogrammi di hashish, e 2.600 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio, oltre a 4 telefoni cellulari.

Gli arrestati sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Velletri.

