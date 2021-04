Appalto ambulanze per il 118, interrogazione alla Commissione europea

Finisce al Parlamento europeo lo scandalo delle ambulanze che ha coinvolto anche gli amministratori di fatto della società che gestisce diverse postazioni in provincia di Latina.

L'esponente del Movimento 5 Stelle Fabio Massimo Castaldo ha depositato un’interrogazione alla Commissione europea sulla vicenda della società First Aid One. Nel testo, cofirmato dai colleghi Sabrina Pignedoli, Tiziana Beghin, Mario Furore e Dino Giarrusso, Castaldo chiede alla Commissione se sia «a conoscenza di violazioni dell’applicabile normativa comunitaria a seguito dell’aggiudicazione di appalti per l’affidamento del servizio sanitario di emergenza in Italia ed eventualmente quali iniziative conseguenti reputi necessarie».

APPROFONDIMENTI LATINA PAY Ambulanze 118, nuovo spiraglio dopo l'appalto in scadenza LATINA Croce Bianca via dalle postazioni affidate, torna la...

L'interrogazione prende spunto dall'indagine di Pavia che ha portato all'arresto dei vertici dell'azienda sanitaria «nonché’ dei fratelli Antonio e Francesco Calderone, accusati di essere gli amministratori di fatto della società First Aid One. La Cooperativa, con sede a Pesaro ed operativa in tutta Italia. Gli stessi fratelli, secondo le fonti di stampa, sarebbero inoltre amministratori di fatto di un’altra società, la Heart Life- Croce Amica aggiudicataria nel 2015 di un appalto comunitario da 65 milioni nel Lazio per l’affidamento del servizio sanitario di emergenza in area extra-ospedaliera».

Ultimo aggiornamento: 10:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA