Latina, anziano stordito con uno spray e rapinato in casa

Un uomo di 88 anni è stato vittima di una rapina nella tarda mattinata di oggi. E' accaduto in via del Saraceno. Secondo la ricostruzione l'anziano era affacciato al balcone del suo appartamento al piano rialzato quando è stato avvicinato da due malviventi che lo avrebbero stordito utilizzando uno spray. I rapinatori sono poi riusciti ad entrare in casa dopo aver immobilizzato la vittima e hanno fatto razzia del denaro che l'uomo aveva nell'abitazione. Il bottino è ancora da quantificare. Sul posto gli agenti della squadra volante e della squadra mobile. © RIPRODUZIONE RISERVATA