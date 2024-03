Anziano si ribalta in viale Petrarca: miracolosamente illeso. Strada chiusa al traffico

Poco prima delle 13:30 di oggi un anziano di 86 anni al volante di una Kia Picanto si è ribaltato su viale Petrarca, nel centro di Latina.

L’incidente è stato completamente autonomo e, stando ad una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale, l'ottantaseienne sembra aver colpito una macchina parcheggiata, impennandosi e finendo su di un lato.

Immediato l’intervento di un’ambulanza, di un auto medica e dei vigili del fuoco, costretti a spaccare il lunotto posteriore dell’auto per riuscire ad aprire uno sportello da cui tirarlo fuori. L'anziano, tuttavia, è rimasto incredibilmente illeso, tanto da non rendere neanche necessario il suo trasporto in ospedale.

Sul posto diverse pattuglie della polizia locale i cui agenti, oltre ad occuparsi dei rilievi, hanno chiuso momentaneamente la strada al traffico.