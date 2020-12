Ambulanze 118, accordo raggiunto: i lavoratori passano alla nuova azienda

Accordo raggiunto tra Cgil, Cisl e Uil e le aziende Heart Life Croce amica e San Paolo della Croce per il passaggio dei lavoratori dell'appalto 118 che erano nelle postazioni di Croce Bianca alle società che subentrano. Il contenzioso tra la ditta del gruppo Bollanti e l'Ares 118 che l'ha esclusa in meno di 24 ore dal lotto 2, a seguito della disponibilità di Croce Amica a subentrare, andrà avanti ma come spesso avviene a rischiare erano i 150 dipendenti.

APPROFONDIMENTI LA VERTENZA Appalto ambulanze per l'Ares 118, i lavoratori accusano:...

Vedi anche > Croce Bianca via dalle postazioni affidate, torna la "guerra" delle ambulanze

A un certo punto erano stati messi di fronte a un bivio: licenziarsi da Croce Bianca per andare con la nuova azienda, perdendo un mese di stipendio per il mancato prevviso o andare in cassa integrazione, senza possibilità di passare con la ditta che è subentrata. Il tutto mentre ormai da quasi venti anni si susseguono promesse - rimaste tali - sull'assorbimento del personale all'interno di Ares 118 e lo stop agli appalti. Alla fine, però, almeno su questa vicenda ha prevalso il buon senso e i lavoratori tra lunedì e martedì si dimetteranno da una parte e andranno dall'altra, senza conseguenze sui salari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA