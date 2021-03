Il Tribunale di Latina è stato evacuato a seguito dell'allarme per la presenza di una bomba all'interno del Palazzo di giustizia di piazza Buozzi. Una telefonata anonima ha avvertito dell'ordigno e in via precauzionale chi si trovava all'interno è stato fatto uscire.

Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.

