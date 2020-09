Latina, tre agronomi per valutare la salute degli alberi

Ultimo aggiornamento: 11:59

Occorrerà ancora del tempo per conoscere la situazione aggiornata di ogni albero sul territorio pubblico del Comune di Latina. L'aggiornamento della relazione sullo stato visivo degli alberi (denominata Visual tree assessment), già realizzata nel 2016 da due agronomi appositamente incaricati allora dal Comune di Latina, era annunciato da tempo. Un incarico che sarà affidato nella prossima settimana a tre agronomi, contestualmente al loro ruolo di direttori esecutivi di contratto (Dec) nei confronti delle sei ditte affidatarie per l'accordo quadro per la manutenzione del verde pubblico.L'annuncio dell'affidamento è stato comunicato in commissione Trasparenza dall'assessore all'Ambiente, Dario Bellini, che ha risposto a una specifica domanda del capogruppo del Pd, Nicoletta Zuliani, sullo stato delle alberature, a una settimana di distanza dal crollo di un ramo su viale Cesare Augusto, con il ferimento di una donna. Bellini ricorda comunque che «nell'arco degli ultimi anni, abbiamo abbattuto diverse alberature e continueremo a farlo, in ragione di una programmazione di piantumazione di nuove essenze, per compensare quelle abbattute o potate. Sono ancora molte quelle da rimuovere. Le sei ditte assegnatarie stanno comunque lavorando di gran lena, e in particolare le tre concentrate sul verde delle scuole; si stanno operando anche numerose potature nei parchi, ed è stato rimosso la scorsa settimana un pino che era caduto al parco San Marco».Il tema è emerso in relazione allo stato del centro vaccinazioni della Asl (in un immobile comunale), sollevato dal consigliere Vincenzo Valletta (Lega) nella seduta convocata ieri dal presidente Alessandro Calvi (FI). Valletta ha evidenziato, tra le altre criticità come panchine divelte o pali della luce abbattuti, anche il verde, non curato. La Asl sta provvedendo a lavori di manutenzione che si concluderanno per novembre, e Bellini ha evidenziato che «anche i pini di quel sito rientreranno nella analisi dei tre agronomi, relazione che sarà poi girata alla Asl che provvederà a eventuali abbattimenti». L'assessore ha anche risposto sul tema dei parchi giochi, comunicando che è stata effettuata la santificazione in quello di Borgo San Michele, uno degli ultimi rimasti chiusi, che sarà riaperto nella prossima settimana.