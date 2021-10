Latina al voto per scegliere il sindaco/La diretta

Domenica 3 Ottobre 2021, 10:21 - Ultimo aggiornamento: 10:40

Alle sette di questa mattina aperti regolarmente tutte le 116 sezioni del capoluogo. E' iniziata così la due giorni delle elezioni ammi istrative 2021 per scegliere il sindaco di Latina e rinnovare il Consiglio comunale. Si vota oggi, domenica 3 ottobre, dalle 7 alle ore 23, e domani, lunedì 4 ottobre 2021 dalle 7 alle 15. Sono 116 le sezioni in città e nei borghi. I malati covid che ne hanno fatto richiesta potranno votare a casa grazie al seggio mobile appositamente previsto dal Comune. Ci sono sezioni speciali anche in ospedale e in carcere.

Ieri è stato complicato insediare tutti i seggi. All'appello mancavano soprattutto tanti scrutatori, ma alla fine il Comune ha risolto e si è proceduto all'insediamento di tutte le 116 sezioni. Una curiosità: alle 7 mancava ancora un segretario che fortunatamente è stato trovato in pochi minuti.

La scheda, nove aspiranti sindaco

Il primo dei candidati sindaco a votare è stato Antonio Bottoni che si è recato al seggio di via Amaseno alle 9, presso la sezione 38 della scuola Corradini. Intorno alle 11 è atteso il voto del sindaco uscente, Damiano Coletta, in via Sezze, e dello sfidante Vincenzo Zaccheo nel seggio del Liceo Classico in viale Mazzini. In questi minuti stanno votando anche Nicoletta Zuliani, Gianluca Bono, Sergio Sciaudone, Annalisa Muzio, Tonino Mancino e Andrea Ambrosetti.

Le schede elettorali

Vengono segnalate code in via Ezio dove sono evidentemente tante le persone che si erano dimenticate di ritirare la tessera elettorale. Anche oggi e domani, comunque il Comune di Latina ha previsto l'apertura straordinaria dell’Ufficio elettorale di Via Ezio 36 secondo questi orari: oggi, domenica 3 ottobre, dalle 7 alle 23;

domani, lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15. I residenti dei borghi potranno recarsi presso le sedi anagrafiche di Latina Scalo e Borgo Sabotino ( domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15) oppure presso le ex sedi anagrafiche (centri sociali) di Borgo Grappa e Borgo Podgora (domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15).