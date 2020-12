Latina, al via la prima prova del concorsone della Asl

Prima prova del concorsone per assistenti amministrativi della Asl. Il concorso è stato indetto in forma aggregata dall'azienda sanitaria di Latina che è ente capofila, con Asl Roma 3, Asl di Frosinone e di Viterbo. Quasi tremila gli iscritti per 70 posti a tempo indeterminato ripartiti fra i quattro enti. Oggi è stata la volta della prova per il primo turno della mattina, un altro è previsto nel pomeriggio, altri due domani mentre il 30 è in programma una sola prova la mattina. I candidati sono stati divisi appunto in diverse sessioni: circa 600 ognuna, ma questa mattina erano presenti meno della metà degli iscritti. Tre varchi per regolare e contingentare gli ingressi dopo la fila per la misurazione della temperatura e le procedure di idenficazione. Trenta domande in 30 minuti sotto forma di quiz su diritto amministrativo, legislazione sanitaria, organizzazione aziendale. Tra il 4 e 5 gennaio è prevista la prova pratica e fra circa un mese quella orale. Moltissime le persone arrivate anche da fuori provincia per sostenere l'esame.

