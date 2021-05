Latina, al via i cantieri per la ristrutturazione delle ultime passerelle al mare

Sono stati consegnati oggi i cantieri per la ristrutturazione completa delle ultime sei passerelle rimaste da mantenere, sul tratto B di lungomare di Latina, quello che da Capoportiere porta verso Rio Martino. Lungo l'intero litorale, da Foce Verde a Rio Martino, sono presenti 28 infrastrutture lignee di accesso dalla strada verso la spiaggia, tese a tutelare la duna stessa da un eventuale calpestio dei bagnanti. Passerelle che - ogni anno a inizio stagione balneare - avevano bisogno di lavori di manutenzione, in parte per i danni delle intemperie invernali, in parte per i danni da atti vandalici (non di rado vengono divelte per farne legna da ardere per i falò estivi in spiaggia).

Lo scorso anno, un nuovo capitolato d'appalto del Comune di Latina ha imposto materiali più resistenti e assi di legno molto più spesse, in modo che possano durare più stagioni. Al termine dell'appalto 2020 erano rimaste fuori le ultime sei passerelle del tratto B, i cui lavori iniziano in questi giorni. «L'impegno è di circa 100mila euro, che includono anche ulteriore manutenzione di altre passerelle, laddove necessario», spiega l'assessore all'Ambiente del Comune di Latina, Dario Bellini.

