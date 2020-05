Latina, al lotto 47 dell'Ater, il volontariato dei residenti: intonaci rifatti, siepi potate, erba tagliata.

Hanno potato siepi, tagliato l’erba delle aree verdi, rifatto intonaci, ripulito le aree comuni, in un grande sforzo corale, senza nulla chiedere, se non le necessarie autorizzazioni. Sono un gruppo di residenti del Lotto 47 delle Ater di viale Nervi a Latina, pensionati, disoccupati, tanti in attesa di poter rientrare al lavoro dopo il lockdown.

Sono quasi un centinaio le famiglie coinvolte e tutti loro, durante la fase di blocco per l’emergenza Covid-19, hanno attivato un’iniziativa di miglioria del complesso residenziale, in un grande sforzo corale. I protagonisti? Si chiamano Nunzio, tanti Giancarlo, Paolo, Adriano, Aldo, Mauro: hanno curato la loro casa senza chiedere nulla se non i dovuti permesso. «Intendiamo essere vicini a iniziative spontanee dei nostri assegnatari per la miglioria delle aree comuni - spiega Marco Fioravante, presidente Ater Latina - queste esperienze fanno giustizia di tanti luoghi comuni».

