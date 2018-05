E' in corso il XX Raduno nazionale dell’Aeronautica, dopo il concerto della Banda dell’aeronautica Militare che ha aperto ieri era le celebrazioni questa mattina corteo dei radunisti ha sfilato per le vie centrali della città. Attesa a mezzogiorno per il sorvolo su piazza del Popolo delle Frecce tricolori.

Nell'area all'aperto del Museo Cambellotti è stato istituito un Villaggio Azzurro dove si possono visitare degli stand informativi sull'Arma dell'Aeronautica e provare l'emozione di pilotare un aereo con un simulatore di volo.



La giornata è iniziata alle 9 con l'ammassamento dei radunisti al Parco comunale, poco prima delle 10 alzabandiera e deposizione della corona al Monumento ai Caduti, quindi è iniziato lo sfilamento da largo Frezzotti, via Zeppieri, via Gramsci, corso della Repubblica e piazza del Popolo dove i radunisti si sono schierati. Dopo il sorvolo della Pattuglia acrobatica nazionale su piazza del Popolo sono previste le allocuzioni di rito delle Autorità.

