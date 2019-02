Latina, accoltella la compagna per sfregiarle il viso: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e sfruttamento della prostituzione. Con queste accuse è finito in carcere un 41enne rumeno, Virgilius Marcelius Tanasa, pregiudicato e senza fissa dimora. L'uomo ha aggredito la giovane compagna, una connazionale di 28 anni, con un coltello.Le indagini degli investigatori della squadra mobile sono iniziate dopo il 21 febbraio, quando la ragazza era finita al pronto soccorso con ferite da arma da taglio sulle mani ed escoriazioni su tutto il corpo. E' emerso un quadro di sfruttamento della prostituzione e violenze domestiche ripetute, fino all'ultima, consumata poche ore prima, quando l'uomo ha afferrato un coltello nel tentativo di sfregiarle il viso e con lo stesso coltello le ha tagliato i capelli per rovinarle l'aspetto.La vittima è riuscita a reagire parando i fendenti con le mani. Il sopralluogo nell'abitazione che i due condividevano sul lungomare ha permesso di trovare tracce di sangue a terra e ciocche di capelli che l'uomo le aveva tagliato al culmine di una scenata di gelosia. Su richiesta del sostituto procuratore Simona Gentile, il gip del tribunale di Latina Giuseppe Cario ha disposto a carico del 41enne la misura della custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato rintracciato questa mattina e trasferito in carcere.