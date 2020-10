Avrebbe molestato due bambine, una delle quali affetta da un deficit cognitivo riconosciuto, bambine che abitavano nel suo stesso palazzo, in un quartiere popolato del capoluogo pontino. In realtà il secondo caso è emerso soltanto dopo che la madre della vittima ha presentato una denuncia in Questura e quindi anche un'altra ragazzina ha riferito di essere stata oggetto di pesanti molestie sessuali. A rispondere di questa pesante accusa è un pensionato 78enne di Latina del quale il sostituto procuratore Daria Monsurrò ha chiesto il rinvio a giudizio ipotizzando nei suoi confronti il reato di violenza sessuale aggravata dalla giovanissima età delle vittime: le bambine infatti, all'epoca in cui sarebbero avvenuti i fatti, avevano appena 9 anni.

L'uomo, assistito dall'avvocato Antonio Pierro, doveva comparire ieri mattina davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Mario La Rosa ma a causa di un impedimento del magistrato l'udienza è stata rinviata all'8 aprile del prossimo anno. Gli abusi sessuali sono emersi nell'estate 2018 quando la mamma della bambina, preoccupata e insospettita da alcune voci che circolavano su quell'anziano e sul suo interesse per le ragazzine, ha deciso di approfondire. Così interrogando la figlia e insistendo affinché le rivelasse se quella persona le si era avvicinata, dopo alcuni tentativi andati a vuoto si è sentita rispondere che quell'uomo in una occasione si era abbassato i pantaloni e le aveva chiesto di fare alcune cose, poi in altre occasioni l'aveva baciata sul collo e nelle parti intime e le aveva palpeggiato il seno. Una ulteriore conferma è arrivata da quanto raccontato da un'altra bambina del condominio, anche lei di 9 anni: l'anziano infatti nell'estate 2017 l'aveva baciata sulle labbra. Raccolte le denunce la Procura della Repubblica ha condotto un'inchiesta che si è conclusa nei mesi scorsi con una richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato dovrà quindi comparire in udienza preliminare al aprile del prossimo anno: in quella sede i genitori di entrambe le bambine sulle quali avrebbe commesso abusi sessuali, che oggi hanno 12 anni, potranno costituirsi parte civile contro di lui.



