Giovane in possesso di droga scoperto dalla polizia, ennesimo arresto

E’ stato trovato in possesso di quasi mezzo etto di droga, tra hashish e marijuana. Un 23enne è stato arrestato a Latina dagli agenti della squadra volante. I poliziotti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno fermato un veicolo sospetto all’ingresso della città a bordo del quale di trovava il ragazzo. Durante le fasi dell’accertamento il conducente ha tradito subito una certa insofferenza attirando l’attenzione degli agenti che hanno dunque deciso di approfondire i controlli e di procedere a una perquisizione. All’interno dell’abitacolo hanno trovato infatti dell’hashish che era nascosto in un pacchetto di sigarette. La perquisizione è stata quindi estesa successivamente anche all’abitazione del 23enne e nella sua camera da letto, nascosti in una busta riposta nell’armadio, i poliziotti hanno trovato altri 39 grammi di hashish e 4 di marijuana già suddivisi in dosi confezionate. Nello stesso armadio sono stati trovati anche pacchi vuoti che avevano residui di sostanza stupefacente, tanto da far ipotizzare che fossero stati utilizzati proprio per trasportare la droga. In un cassetto infine è stato rinvenuto materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Al termine degli accertamenti di rito per il 23enne, incensurato, è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio. Il giudice ha disposto i domiciliari in attesa del giudizio per direttissima previsto per la mattinata di sabato.

APPROFONDIMENTI LATINA Tradito dal nervosismo dopo l'alt. Aveva droga in casa: arrestato...

Vedi anche > Spaccio al Nicolosi, Brumotti riprende lo spaccio in pieno giorno e fa bloccare i pusher

© RIPRODUZIONE RISERVATA